27 декабря – память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

Святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих пострадали за веру Христову в Египте, во времена правления римского императора Диоклетиана.

Святой Ариан был язычником и участвовал в преследованиях христиан, в том числе и мучеников Аполлония и Филимона.

Святой Аполлоний боялся страданий, и потому попросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертвы идолам вместо него. Совершенно неожиданно Филимон исповедовал себя христианином. Аполлоний, когда увидел это, раскаялся и также открыто исповедал себя верующим в Истинного Бога. Оба юноши были казнены.

Ариан участвовал в пытках мучеников, взял землю с могилы и Филимона и получил исцеление некогда раненого глаза. Он раскаялся и крестился вместе со своими близкими и телохранителями. Они добровольно пошли на мучения и были казнены.

Начальником среди телохранителей был воин по имени Феотих, память которого также празднуется в этот день.

Мученики Филимон и Аполлоний скончались 16 марта 286 года, а мученики Ариан и Феотих - 4 марта 287 года.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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