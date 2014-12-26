26 декабря православные христиане молятся преподобному Аркадию Вяземскому и Новоторжскому

Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский родился в начале XI века в старинном городе Вязьме.

Родители воспитали сына в уважении к старшим, любви и доброте к ближним.

Молодой человек хотел потрудиться ради Бога, потому выбрал для себя подвиг юродства, или же добровольного безумия.

Святой Аркадий жил где придется, питался только тем, что давали ему люди. Ночью преподобный убегал в лес, где посреди поляны лежал большой плоский камень, и молился на нем до рассвета.

Юноша давал мудрые советы, предсказания его всегда сбывались. Через некоторое время, слава о святом разнеслась по всей округе, потому Аркадий был вынужден покинуть родной город и уйти в верховья реки Тверцы.

Здесь, преподобный поселился в небольшом доме для путников, который был построен стараниями его духовного наставника, преподобного Ефрема, в городе Торжок.

Трудами преподобных Аркадия и Ефрема был построен Борисоглебский храм, который вскоре разросся в солидный монастырь.

Со временем блаженный Аркадий принял иночество и остался в этом монастыре, где жил в послушании своему духовному отцу.

Точное время его смерти остается неизвестным

Преподобный Аркадий был положен в соборном храме монастыря, в деревянном гробе на правой стороне храма.

Его святые мощи, которые прославились чудесными исцелениями, были открыты в 1677 году.

Тропарь

От духовнаго наставника, отца преподобнаго Ефрема, наставляемь, послушания добрый рачителю, отче Аркадие, от мирскаго мятежа удалился еси и, инок быв изрядный, добрым подвигом ревнуяй, от Христа Бога приял еси венец славы Небесныя; и ныне вкупе с преподобным отцем Ефремом у Престола Вьшшяго предстоя, о нас молися, избавитися нам от всех бед и скорбей и спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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