16 сентября Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы "Писидийской"

Икона Божьей Матери «Писидийская» - одним из древних чудотворных образов Богородицы. Икона получила своё название от города Созополь Писидийский, который расположен в центральной части полуострова Малая Азия.

Происхождение иконы неизвестно. На чудеса исцеления от иконы и её обильное мироточение указывает Елевсипп. Он свидетельствует, что видел собственными глазами, как по пламенной молитве святого Феодора Сикеота из иконы сошла струя елея и омочила глаза молящегося.

У одной супружеской пары из Амасии дети рождались мёртвыми. Это сильно печалило семейную пару и однажды они обратились к патриарху Евтихию с просьбой помолиться о даровании им живых детей.

Патриарх согласился помочь. Он усердно помолился и помазал супругов маслом от Писидийской иконы. Потом, после раздумья, произнёс: «Назовите дитя, которое родится, Петром, и оно будет жить». Эти слова оказались пророческими. Родился именно мальчик и его назвали Петром, потом родился второй мальчик, названный Иоанном и они оба росли здоровыми и крепкими. Этот случай стал широко известен в округе и способствовал росту почитания иконы.

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