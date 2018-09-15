15 сентября Православная Церковь чтит образ Пресвятой Богородицы "Калужская"

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Калужская» молятся страдающие расслаблением, болезнью ушей, глухотой, об избавлении от холеры и чумы, а также от нашествия врагов.

Икона Божьей Матери «Калужская» явилась в 1748 году в селе Тинькове Калужской губернии в доме помещика Василия Хитрово.

Две служанки помещика перебирали на чердаке его дома старые вещи. Одна из них, Евдокия, отличавшаяся несдержанным характером, позволила себе непристойные речи. Подруга стала увещевать её и во время пререканий случайно обнаружила среди вещей большой свёрток сурового холста. Развернув его, девушка увидела изображение женщины в тёмном одеянии с книгой в руках.

Приняв изображение за портрет игуменьи и желая образумить Евдокию, она пригрозила ей гневом той, кто изображён на холсте. Евдокия же дерзко сказала: «Вот как я боюсь твоей игуменьи» – и плюнула на холст. Тотчас же с нею случился припадок, и она упала без чувств, скорчившись в судорогах с пеной на губах. По приказанию хозяина Евдокию сняли с чердака, положили в комнате в ожидании неминуемой смерти.

В следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла им, что над Ней кощунственно смеялась их дочь, и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освящённой на молебне водой.

После молебна Евдокия выздоровела, и Хитрово взял Калужскую чудотворную икону Богородицы в свой дом, где от образа происходили чудеса исцеления больных и страждущих.

В 1771 году Калугу и окрестные города опустошила моровая язва, и никакие меры не могли приостановить эпидемию. Тогда из села Тинькова в город была принесена чудотворная икона Богородицы. Три дня обносили калужане икону с молитвой вокруг города, и язва отступила. В память об этом событии был установлен день празднования иконы в сентябре.

В 1812 году наполеоновская армия вошла в Калужскую губернию. Жители молились у святыни об избавлении от вражеского нашествия, и неожиданно французы свернули с дороги на Калугу, повернув на Гжатск, причём пошли по пути, который сами только что разорили. После окончания войны Святейший Синод благословил в память об освобождении города от французов установить празднование Калужской иконе Божией Матери 12 октября с крестным ходом вокруг города.

С 1918 года Калужская чудотворная икона Богородицы находилась в музее города Калуга. В послевоенные годы Калужская икона Пресвятой Богородицы была возвращена Церкви и ныне находится в Калужском Свято-Георгиевском кафедральном соборе. По некоторым сведениям, в соборе находится один из чтимых списков иконы, сам же чудотворный образ пока не обнаружен.

Тропарь

Заступнице от враг иноплеменных Необоримая Калужския земли, и Избавительнице от смертоносныя язвы Милостивая! Избави рабы Твоя от всяких бед и болезней, с верою и любовию прибегающия к чудотворней иконе Твоей, и спаси души наша.

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