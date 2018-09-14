14 сентября - день памяти преподобного Симеона Столпника (видео)

Преподобный Симеон Столпник родился в Каппадокийском селении Сисан в семье христиан Сусотиона и Марфы.

С 13 лет он стал пасти овец своего отца. К этому поручению он относился добросовестно и с любовью. Однажды Симеон услышал в церкви Евангельские заповеди блаженств. Он был потрясен их глубиной. Не доверяя собственным рассуждениям, он обратился с расспросами к опытному старцу. Старец охотно разъяснил юноше содержание услышанного и окончательно укрепил в нем решимость следовать Евангельским путем.

Симеон направился в ближайший монастырь и был через неделю принят в число братии. Когда послушнику исполнилось 18 лет, он принял иноческий постриг и приступил к подвигам строго воздержания и молитвы.

Его ревность, которая была не под силу для остальных братьев монастыря, встревожила игумена, и он предложил преподобному либо уменьшить свои аскетические подвиги, либо покинуть монастырь.

Тогда преподобный Симеон ушел из обители и поселился на дне высохшего колодца, где мог исполнять свои обеты. Через некоторое время игумену в сонном видении явились ангелы, которые повелели ему вернуть Симеона в монастырь. Однако преподобный недолго находился в обители.

Вскоре он удалился в каменную пещеру, расположенную недалеко от села Галанисса, и прожил там три года. Однажды он решил провести весь Великий пост без пищи и пития. С помощью Божьей преподобный выдержал это. С тех пор он всегда на все время святого поста полностью отказывался даже от хлеба и воды, двадцать дней молясь стоя, а двадцать дней – сидя.

Преподобный выбрал еще не известный в то время вид подвижничества. Он построил столб высотой в четыре метра и поселился на нем в маленькой келье, где проводил время в усиленной молитве и посте. Преподобный Симеон прожил в подвигах 80 лет, из которых 47 он простоял на столбе.

Многие язычники приняли Крещение, потрясенные нравственной стойкостью и телесной крепостью, которые Господь давал Своему подвижнику. Первым узнал о смерти преподобного его ближайший ученик Антоний. Встревоженный тем, что его наставник в течение трех дней не показывался народу, он поднялся на столб и нашел его охладевшее тело, склоненное на молитве.

Погребение преподобного совершил Антиохийский Патриарх Мартирий при огромном собрании духовенства и народа. Его похоронили недалеко от столба. Антоний устроил на месте его подвигов монастырь, на котором было особое благословение преподобного Симеона.

Тропарь

Терпения столп был еси, ревновавый праотцем, преподобне, Иову во страстех, Иосифу во искушениих, и безплотных жительству, сый в телеси, Симеоне отче наш, моли Христа Бога спастись душам нашим.

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