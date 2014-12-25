25 декабря православные христиане молитвенно чтут память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского

Свя­ти­тель Спи­ри­дон Три­ми­фунт­ский ро­дил­ся в кон­це третьего ве­ка на ост­ро­ве Кипр. О его жиз­ни со­хра­ни­лось ма­ло све­де­ний. Из­вест­но, что он был пас­ту­хом, у которого была жена и дети. Все свои сред­ства он от­да­вал на нуж­ды бедных и стран­ни­ков. За это Гос­подь на­гра­дил его да­ром чу­до­тво­ре­ния: он ис­це­лял неиз­ле­чи­мо боль­ных и из­го­нял бе­сов.

По­сле смер­ти же­ны, в цар­ство­ва­ние им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го, его из­брали еписко­пом го­ро­да Три­ми­фун­та. В сане епи­ско­па свя­ти­тель не из­ме­нил сво­е­го об­ра­за жизни, насыщенного милосердием и добрыми делами.

По сви­де­тель­ству цер­ков­ных ис­то­ри­ков, свя­ти­тель Спи­ри­дон в 325 го­ду при­ни­мал уча­стие в де­я­ни­ях I Все­лен­ско­го Со­бо­ра. На Со­бо­ре свя­ти­тель всту­пил в спор с гре­че­ским философом, который за­щи­щал ересь ариан. Про­стая речь свя­ти­те­ля Спи­ри­до­на по­ка­за­ла всем слабость и несостоятельность че­ло­ве­че­ской муд­ро­сти пе­ред Пре­муд­ро­стью Бо­жь­ей.

В ре­зуль­та­те бе­се­ды про­тив­ник хри­сти­ан­ства сде­лал­ся его рев­ност­ным за­щит­ни­ком и при­нял свя­тое кре­ще­ние.

На том же Со­бо­ре свя­ти­тель Спи­ри­дон наглядно привел до­ка­за­тель­ство Един­ства Свя­той Тро­и­цы, чем пристыдил еретиков. Он взял в ру­ки кир­пич и крепко сжал его: мгно­вен­но из него вышел огонь, потекла во­да, а гли­на оста­лась в ру­ках чу­до­твор­ца, что символизировало три лица Святой Троицы.

Свя­ти­тель с боль­шой лю­бо­вью за­бо­тил­ся о сво­ей пастве.

Од­на­жды к нему при­шла жен­щи­на с мерт­вым ре­бен­ком на ру­ках, моля о помощи свя­то­го. По­мо­лив­шись, он вер­нул мла­ден­ца к жиз­ни. Потрясенная мать упа­ла замертво, но молитва угод­ни­ка Божьего вер­ну­ла жизнь и ма­те­ри.

Известен другой случай: когда пришло время Великого поста в дом святителя Спиридона по­сту­чал­ся путник. Ви­дя, что он очень устал с дороги, свя­той ска­зал до­че­ри: «Об­мой но­ги это­му че­ло­ве­ку, и пред­ло­жи ему по­есть». Но с учетом поста не бы­ло сде­ла­но нуж­ных запасов, так как свя­ти­тель ел только в определенные дни, а в остальные отказывался от пищи. По­это­му дочь от­ве­ти­ла, что в до­ме нет ни хле­ба, ни му­ки. То­гда свя­той Спиридон из­ви­нился пе­ред го­стем и при­ка­зал до­че­ри под­жа­рить быв­шее в за­па­се соленое сви­ное мя­со. Затем, он уса­дил за стол стран­ни­ка и при­нял­ся за еду, убеж­дая его присоединиться. Ко­гда по­след­ний начал отказываться, на­зы­вая се­бя хри­сти­а­ни­ном, то святитель Спиридон ответил, что тем более не стоит отказываться, так как для Бога все чисто и без изъяна.

Святитель Спиридон прожил долгую жизнь и умер около 348 года.

Мо­щи святого лежат на ост­ро­ве Кор­фу в храме, который освящен в честь него же. А правая ру­ка святителя Спиридона находится в Риме.

Тропарь

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, богоносе Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси, и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

"УНИАН-Религии"

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