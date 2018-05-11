Спиридон Тримифунский чудотворец: если намерения чисты, обязательно поможет

25 декабря по новому стилю, в день блаженной кончины святителя Спиридона в городе Керкира (остров Корфу, Греция) совершается торжественное празднование в его честь: раку с честными мощами Святого на три дня (с навечерия 24 декабря - по новому стилю, до вечерни 26 декабря) выносят для поклонения и молебных пений Святому.

В день памяти святого, совершается крестный ход. Перед святыми мощами следуют архиереи, духовенство, хор, военные духовые оркестры, свеченосцы несут свечи, диаметром более 15 сантиметров. Над городом плывет колокольный звон. По обеим сторонам улицы стоит плотными рядами народ. На пути следования бывают остановки для чтения Евангелия, ектений и коленопреклонных молитв. Ближе к храму многие люди, надеющиеся получить исцеление, выходят на середину мостовой впереди крестного хода и ложатся на спину, лицом вверх, рядом кладут своих детей, чтобы нетленные мощи святителя Спиридона в ковчеге пронесли над ними.

Святитель Спиридон Тримифунтский издревле почитается на Руси. «Солнцеворот», или «поворот солнца на лето» (25 декабря нового стиля), совпадающий с памятью святителя, называли на Руси «Спиридоновым поворотом».

ЖИЗНЬ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

Четвертый век нашей эры по праву можно считать золотым веком христианства. В 325 г. состоялся первый Вселенский собор, на котором был принят «Символ веры», кратко излагающий основные догматы православного вероучения. Этот век подарил нам множество святых и выдающихся богословов, среди которых – Николай Чудотворец, родоначальник монашества Антоний Великий, святой Афанасий Великий. Священнослужители в те годы были далеки от искушения властью и деньгами – ведь не прошло еще и двух веков, как приверженцев Христовой веры убивали за их убеждения. Молодая, но уже в полной мере осознавшая себя как реальная сила, способная нести свет и добро, христианская церковь и ее клир были образцом нравственных устоев для людей.

Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце III века на острове Кипр.

Несмотря на то что с момента его смерти прошло пятнадцать веков, о нем известно довольно много. С детских лет святой Спиридон пас овец, чистой и Богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам. В зрелом возрасте святой Спиридон стал отцом семейства. За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов. Спиридон происходил из весьма обеспеченной семьи, ему принадлежал богатый дом и обширные земли. Он принимал активное участие в общественной жизни родного города, его уважали все местные жители. Несмотря на то что он занимал высокое положение, за советом к нему мог прийти каждый человек - будь то небогатый ремесленник или крупный землевладелец.

Нередко к нему обращались в поисках материальной поддержки, и Спиридон с готовностью ссуживал изрядные суммы, не требуя ни письменных обязательств, ни тем более процентов. Он лишь говорил: «Отдашь, когда сможешь». Главной его радостью была жена. Спиридон очень любил ее, и с годами эта любовь становилась только крепче.

Однажды случилось несчастье. Жена Спиридона заболела и через несколько дней умерла. Спиридон не роптал на Бога. Не вопрошал, за что же ему, ничем не прогневившему Господа, послано такое наказание. Он принял свое вдовство с покорностью и смирением, увидев в нем знак – знак, которым Господь призывал его изменить свою жизнь.

343-й год от Рождества Христова. Остров Кипр, одна из жемчужин Византийского государства, нежился в лучах славы и могущества величайшего из правителей – императора Константина. В это самое время в небольшом, но процветающем кипрском городе Тримифунды был избран епископом священнослужитель по имени Спиридон.

На какое-то время Спиридон стал замкнутым и мало общался со своими друзьями. Он редко выходил из дома без крайней необходимости, но на службах был по-прежнему добр и милосерден ко всем, и люди продолжали приходить к нему за помощью и советом.

Не прошло и года со смерти его жены, как Спиридон, епископ Тримифунды и один из самых богатых и уважаемых людей города, принял решение, которое удивило даже тех, кто очень близко знал его. Сначала он простил долги всем, кто у него занимал, а затем стал раздавать свои деньги. Причем старался, чтобы его накопления достались самым бедным и самым нуждающимся людям. Затем Спиридон продал свой дом, все имущество и земли, а вырученные деньги опять же распределил между наиболее бедными жителями Кипра.

Из всего имущества Спиридон оставил себе только одежду, которая была на нем, и дорожный посох. Но когда он уходил из родного города, его друзья видели, что этот замечательный человек по-настоящему счастлив. Счастлив так, как в те дни, когда его любимая жена была еще жива. С этого момента кончается история благочестивого епископа города Тримифунды, участника первого Вселенского собора, и начинается история святого Спиридона.

СВЯТОЙ ПАСТУХ

Едва начав скитаться по острову, Спиридон обнаружил в себе дар к врачеванию. В одном из селений его, как лицо духовное, попросили помолиться за умирающего от лихорадки. Когда Спиридон прочитал над ложем больного молитву, умирающий тут же выздоровел. В каждом селении, куда бы он ни приходил, находился больной или увечный. После молитвы Спиридона слепые прозревали, хромые бросали костыли, а находящиеся на смертном одре возвращались к жизни.

Очень быстро слава о чудотворце облетела весь остров и даже распространилась за его пределы. Свидетелями чудес были сотни людей, и они документально подтверждены в летописях острова того времени.

Но Спиридон чурался славы и известности, говоря, как и многие святые до него и после, что чудеса совершает Бог, а он является лишь проводником Его воли. В подтверждение этих слов он показывал очередное чудо исцеления. И действительно, все, что делал святой – просто читал молитву над страждущим и просил у Господа помощи.

Сторонясь пристального внимания, Спиридон нанялся пастухом в одну из глухих деревушек. Но и здесь страждущие не давали ему покоя, а Спиридон не мог отказать никому.

Однажды к нему пришла женщина и принесла труп своей дочки, которая утонула несколько дней назад. Труп уже посинел и, даже зная о могуществе и чудесах Спиридона, никто не верил в то, что девочку можно воскресить. Видя безудержное горе матери, Спиридон вернул ребенка к жизни. В считаные мгновения синева пропала с тела, девочка открыла глаза и заговорила.

Мать, которая все равно до конца не верила в чудо, а пошла просить помощи у Спиридона от отчаяния, не выдержав, умерла от потрясения. Тогда Спиридон тут же воскресил и ее. Все это произошло при многих свидетелях и было запечатлено в хрониках острова Кипр. Церковь, детально изучив обстоятельства дела, официально признала случившееся чудом.

Надо сказать, что способность воскрешения из мертвых была дарована очень немногим святым. Впервые его совершил Иисус Христос, воскресив своего друга Лазаря. После этого воскрешения случались не часто, а уж двойное воскрешение в истории христианства вообще является большой редкостью.

Во время продолжительной засухи и голода на Кипре, по молитве святителя, пошли дожди, и бедствие прекратилось.

Завистники оклеветали одного из друзей святителя, и тот был приговорен к смертной казни. Святой поспешил на помощь, путь ему преградил многоводный поток. Вспомнив, как перешел разлившийся Иордан Иисус Навин (Нав. 3, 14-17), святитель с твердой верой во всемогущество Божие вознес молитву, и поток расступился. Вместе со спутниками, невольными очевидцами чуда, святитель Спиридон перешел посуху на другой берег. Предупрежденный о происшедшем, судья встретил святителя с почетом и отпустил невиновного.

Известен случай, когда святой Спиридон зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампады и свечи и начал богослужение. Провозгласив «Мир всем», он и диакон услышали в ответ сверху множество голосов, возглашающих: «И духови твоему». На каждой ектении невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные пением, к церкви поспешили люди. Когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа с немногими церковными служителями.

Имея любвеобильное сердце, святитель в то же время был строг, когда видел нераскаянность и упорство во грехе. Так он предсказал тяжелую кончину женщине, не раскаявшейся в тяжком грехе прелюбодеяния и однажды наказал временной болезнью диакона, гордившегося красотой своего голоса.

УЧАСТИЕ В I ВСЕЛЕНСКОМ СОБОРЕ

По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь (александрийский священник Арий отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение). В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое Крещение.

На том же Соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, — сказал тогда святитель Спиридон, —так и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино».

Совершив множество чудес, около 348 года во время молитвы святитель Спиридон преставился ко Господу. Святой Спиридон умер в возрасте 78 лет. 25 декабря по новому стилю Господь открыл святителю приближение его кончины.

ЧУДЕСА ПОСЛЕ СМЕРТИ

Узнав о праведной и святой жизни епископа Спиридона, один из византийских императоров приказал выкопать его тело и поместить в усыпальнице храма Святой Софии в Константинополе.

Когда останки Спиридона извлекли из могилы, удивлению присутствующих не было предела. Несмотря на то что тело пролежало в земле много десятков лет, оно совершенно не изменилось – словно святой старец был похоронен вчера. У него были целы зубы и волосы, отлично сохранилась кожа, можно было без труда распознать черты лица.

Тело святого Спиридона имеет постоянную температуру: 36,6 градусов. У него растут волосы и ногти.

Когда мощи были помещены в Константинополе в специальную раку, обнаружилось, что святой продолжает совершать чудеса. Множество паломников, помолившись перед ракой и прикоснувшись к мощам, получили исцеление.

Мощи святого Спиридона находились в Константинополе вплоть до его захвата турками. После этого нетленное тело было переправлено на греческий остров Корфу (местное название Керкира). Узнав о величайшем сокровище, которое им досталось, керкирийцы построили для мощей храм и по сей день считают святого Спиридона покровителем своего острова.

Турки испытывали постоянное желание завоевать этот живописный остров. В первый раз, когда к нему подошел их флот, турецкие моряки увидели огромную ужасающую тень старца и побоялись высаживаться на берег. Тогда они решили взорвать храм с мощами, надеясь, что после этого керкирийцы лишатся своего покровителя. Но святой Спиридон явился жителям и предупредил о заложенной взрывчатке. Ее вовремя нашли и обезвредили.

ЧУДЕСА СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Несмотря на то что все чудеса святого Спиридона официально признаны церковью и имеют документальное подтверждение в хрониках острова Кипр, современному человеку очень сложно в них поверить.

Черты святого вполне узнаваемы, прекрасно сохранились волосы и белоснежные зубы. Кожа немного сморщена и потемнела, но сохранила свою форму. Кстати, хранители раки говорят, что потемнел святой Спиридон относительно недавно. Это случилось в XVII веке, когда была проведена реформа православной обрядности и богослужебных книг, известная у нас как реформа патриарха Никона. Видимо, святому она пришлась не по душе.

Тело святого Спиридона имеет постоянную температуру: 36,6 градусов. У него растут волосы и ногти. И что самое удивительное – одежду, которая на нем надета, меняют раз в полгода, потому что она снашивается, будто он не лежит в раке, а ходит.

В Православном мире он почитается как «ходящий» святой – бархатные башмачки, одетые на его ступни, изнашиваются, и несколько раз в год их заменяют новыми. А изношенные башмачки разрезают на части и как великую святыню передают верующим. По свидетельству греческих священнослужителей, во время «переобувания» чувствуется ответное движение.

Хранитель раки рассказал, что бывали случаи, когда ключ просто не может открыть замок на раке. И тогда священники знают – святого в раке просто нет, он ходит по острову.

Феномен нетленных мощей святого Спиридона пытались исследовать ученые со всего мира, и церковь им не препятствовала. Однако биофизики и биохимики, изучив мощи святого, лишь развели руками. Нет иного объяснения, кроме чуда, тому, что может видеть любой православный посетитель храма на Корфу.

СВЯТОЙ, ПОМОГАЮЩИЙ С ДЕНЬГАМИ

Издавна принято считать, что каждый святой особенно силен в какой-то определенной области. Например, Пантелеймон Целитель помогает при болезнях, святые бессребреники Косьма и Дамиан – в учении, а святой Спиридон охотно отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые затруднения.

Хотя святой Спиридон и является православным святым, его икону в российских церквях можно увидеть, увы, нечасто. Однако священники советуют: если в храме нет иконы святого, к которому вы хотите обратиться, то молиться следует иконе Всех Святых.

Так что, если вы нуждаетесь в помощи или просто в наставлении, обращайтесь к святому Спиридону. Если ваши намерения чисты, то он обязательно поможет.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО НА ОСТРОВЕ КОРФУ

Первоначальная церковь святого Спиридона находилась в другом районе города, однако при сооружении городских стен ее пришлось снести. Нынешний храм был возведен в 1590 году.

Древняя церковь святого Спиридона считалась богатейшей на Востоке, на храм жертвовали не только православные христиане, но и католики. Многочисленные вклады были сделаны российским императорским домом, в частности, императрицей Екатериной II и императором Павлом I.

Церковь святителя Спиридона Тримифунтского — православный храм на острове Корфу, в центре города Керкиры.

В храме посетителя поражают огромные золотые и серебряные паникадила, мраморный иконостас, непривычного вида иконы в золотых рамках на своде. По всему собору и над ракой с мощами святителя Спиридона на цепочках висит большое количество металлических фигурок: кораблей, машин, отдельных частей тела — знаков благодарности прихожан и паломников, получивших помощь от святого.

В 1801 году, после освобождения острова от войск Наполеона адмиралом Феодором Ушаковым (причислен к лику святых), храм святителя Спиридона в Керкире был принят под особое покровительство России, в знак чего над его западными вратами был установлен императорский герб (к 1807 году это покровительство сохранило лишь номинальный характер, поскольку по условиям Тильзитского договора, подписанного Александром I и Наполеоном, Ионические острова отошли к Франции).

Тропарь свт. Спиридону

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, богоносе Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив и змию в злато претворил еси, и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы сослужащия тебе имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак свт. Спиридону

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

Акафист свт. Спиридону

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии" - по материалам сайта "Православие и Мир" и открытых источников.