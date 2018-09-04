4 сентября - Грузинской иконы Божией Матери (видео)

Икона принадлежит к иконографическому типу «Одигитрия». Характерной особенностью изображения Спасителя на Грузинской иконе является, подвернутая под левую, обнаженной подошвой наружу, правая нога. В иконе находятся 4 мощевика. С иконы были сделаны и другие списки, некоторые из которых почитались чудотворными.

Согласно преданию икона была написана в Грузии, но была вывезена в Персию при завоевании страны шахом Аббасом.

В 1625 году икону приобрел приказчик ярославского купца Григория Лыткина.

В 1629 году икону передали Красногорскому монастырю на реке Пинеге под Архангельском.

С тех пор иконе начали приписывать множество чудотворений, которые зафиксированы в церковных летописях. Так, например, множество исцелений случилось в 1654 году в Москве во время вспышки чумы в городе. Икона, привезенная туда для изготовления нового оклада, по воле Божией даровала избавление от болезни многим людям.

По указу патриарха Никона иконе было установлено празднование 4 сентября 1658 года. А с 1698 года было предписано ежегодно приносить икону в Архангельск, Вологду, Великий Устюг, Переславль-Залесский, Москву и в Сибирь.

В 1920-1922 годах после закрытия Красногорского монастыря икона исчезла, но затем, в 1946 году после открытия монастыря образ Богоматери опять появляется в нем. Архангельский епископ Леонтий (Смирнов) в 1946 году сообщал в Московскую патриархию, что Грузинская икона участвовала в крестном ходе в Архангельске. После этого судьба иконы остаётся неизвестной.

Тропарь

Днесь светло красуется обитель Красногорская, и с нею ликовствует Раифская пустыня, яко зарю солнечную, от востока возсиявшую, восприимши, Владычице, чудотворную Твою икону, еюже разгоняеши мглу искушений и бед от вопиющих верно: избави обитель нашу и вся страны христианския от всех навет вражиих и спаси души наша, яко Милосердная Заступница рода христианскаго.

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