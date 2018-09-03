3 сентября - память апостола Фаддея от 70-ти

Апостол Фаддей от семидесяти, по происхождению еврей, родился в сирийском городе Едессе.

Придя в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь святого Иоанна Предтечи и, приняв от него Крещение в Иордане, остался в Палестине.

Увидев Спасителя, он сделался Его учеником, и был избран Господом в число тех 70-ти учеников, которых Он послал по два на проповедь в города и местности, которые Сам намеревался посетить. После Вознесения Спасителя на Небо, апостол Фаддей благовествовал в Сирии и Месопотамии.

Он пришел с проповедью Евангелия в Едессу и обратил ко Христу князя Авгаря, народ и жрецов. Проповедь свою он утверждал многими чудесами (о которых Авгарь писал ассирийскому царю Нарсесу); поставил священников и устроил Едесскую Церковь.

Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и пошел с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру. Дойдя с проповедью до финикийского города Вирита (Бейрута), он основал там Церковь и в том же городе мирно скончался в 44-м году.

Это место кончины указывается в славянских богослужебных книгах; по другим источникам он скончался в Едессе; по древнему армянскому преданию, апостол Фаддей после различных мучений был усечен мечом 21 декабря в Артазской области в 50 году.

Тропарь

Днесь Едес град веселится, прием тобою Крещения баню, и Авгарь, страстей пременен, твою память славит. С нимиже поем и мы: веселия духовнаго исполни живот наш и страсти исцели, Фаддее апостоле, молитвами твоими.

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