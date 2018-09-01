1 сентября Православная Церковь чтит Донскую икону Божией Матери (видео)

Донская икона Пресвятой Богородицы была написана выдающимся иконописцем Феофаном Греком и первоначально хранилась в церкви Благовещения в городке Сиротин.

В 1380 году донские казаки вручили ее князю Дмитрию Ивановичу (Донскому). В день Куликовской битвы, 8 сентября 1380 года, который пришелся на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, икона находилась среди русского войска.

К сражению с Мамаевыми полчищами русские войска очень хорошо готовились, великий князь сумел объединить силы, к нему стекались отряды с разных мест Руси. Пришли под его знамена и донские казаки, они явились с иконой Богоматери, взятой из Благовещенской церкви городка Сиротина. Икона сражалась вместе с войсками, ее укрепили на древке как хоругвь, она прошла перед выстроившимися отрядами, а в разгар боев находилась в самом пекле, вдохновляя русских воинов.

8 сентября 1380 года русские одолели Мамая, эта победа вселила в народ уверенность в возможности полного освобождения от татаро-монгольского ига. После сражения донские казаки преподнесли икону Донскую великому князю Димитрию, он торжественно внес ее в Москву и поместил сначала в Успенском соборе Кремля. Но на обороте иконы скоро обнаружили надпись: «Благовещение Богоматери».

В память победы икона стала именоваться «Донской». Когда же построили Благовещенский собор, он перенес Донскую икону Божией Матери в него, так как на задней стороне этого образа было написано «Благовещение Богоматери». Донская икона Божией Матери стояла на левой стороне от царских врат в Благовещенском соборе Кремля. Христиане ей усердно молились, тем более она усилена святым изображением Благовещения Богоматери на обратной стороне.

До 1814 года на Донской иконе был богатый золотой оклад. Сейчас от него уцелела лишь золотая рама, на которой видны следы «опытов» наполеоновских солдат, принявших ее за медную. С 1919 года Донская икона Божией Матери хранится в Третьяковской галерее. Но каждый год в день празднования иконы, ее торжественно переносят из Третьяковской галереи в монастырь, для совершения праздничного Крестного хода.

Тропарь

Заступнице верных преблагая и скорая, Пречистая Богородице Дево! Молим Тя пред святым и чудотворным образом Твоим, да якоже древле от него заступление Твое граду Москве даровала еси, тако ныне и нас от всяких бед и напастей милостиво избави, и спаси души наша, яко милосердая.

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