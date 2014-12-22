22 декабря Православная Церковь празднует зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Когда она подросла, ее выдали замуж за святого Иоакима, который был родом из Галилеи.

Долгое время святая Анна была бесплодна, но через двадцать лет, ангел Господень сообщил престарелым супругам о том, что у них родится Дочь, Которую будет благословлять все человечество. Так и произошло: в один из дней уже немолодая Анна почувствовала, что носит ребенка под сердцем.

Само зачатие совершилось в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева, которую назвали Марией.

Тропарь

Днесь безчадия узы разрешаются, Иоакима бо и Анну услышав, Бог паче надежды родити тем яве обещавает Богоотроковицу, из Неяже Сам родися Неописанный, Человек быв, Ангелом повелев вопити Ей: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

"УНИАН-Религии"

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