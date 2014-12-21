21 декабря – день памяти преподобного Кирилла Челмогорского

Преподобный Кирилл Челмогорский, просветитель чуди, родился в городе Белоозере. Святой был пострижеником обители преподобного Антония Римлянина, где в течение шести лет он проходил различные послушания.

После трехлетнего странствования по пустыням, преподобный Кирилл поселился в дикой Каргопольской стороне. Постоянным местом своего обитания, он выбрал гору Челму.

Подвижническая жизнь и кроткие наставления святого Кирилла расположили многих местных жителей к принятию святого крещения.

В конце жизни преподобный Кирилл устроил обитель и храм в честь Богоявления Господня.

Преподобный провел на Челмной горе пятьдесят два года и скончался в глубокой старости в возрасте восьмидесяти двух лет лет.

Тропарь

Днесь возсия нам пресветлая память твоя, славне яко солнце светозарное, лучами благодати озаряющи весь мир и тьму нощи злых духов и от нас отгоняющи. Днесь Небесныя силы святых Ангел, и мирской народ, и души праведных мысленно торжествуют, радующеся, днесь и мы, грешнии, припадающе, молимся; отче преподобне Кирилле, Христа Бога моли непрестанно спасти град и люди, иже любезно тебе почитающия.

"УНИАН-Религии"

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