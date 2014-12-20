20 декабря - память святителя Амвросия Медиоланского

Святитель Амвросий родился около 340 года в Тревире, современный Трир, в знатной христианской семье.

Амвросий был первым латинским отцом церкви, который родился и вырос в христианской семье. Одной из представительниц его аристократического рода была мученица Соферия, которая пострадала во время правления императора Диоклетиана.

В молодости Амвросий получил блестящее риторское образование и был назначен на пост управляющего несколькими провинциями с резиденцией в Милане.

В 352 году, после смерти отца, Амвросий переселяется в Рим, где продолжает обучаться. Около 370 года он становится советником префекта, а через три года префектом, то есть мэром, Милана.

В 374 году умирает епископ города и возникают недоразумения между арианами и православными города о кандидатуре нового предстоятеля. Согласно преданию, во время спора неизвестный грудной младенец произнес «Амвросия в епископы!». Так или иначе, но его кандидатура была хорошим компромиссом. Сам префект хотел отказаться, но император Валентиниан утвердил выбор горожан.

Фактически за неделю с тридцатого ноября до седьмого декабря Амвросий был крещен, а затем поставлен в чтеца, иподиакона, диакона, пресвитера и, наконец, епископа; случай абсолютно исключительный для Православной Церкви, чтобы человек прошел все степени священства в течение недели.

После этого он раздал имущество и до конца жизни вел строгий образ жизни.

Будучи убежденным сторонником никейского православия, он противодействовал арианству и довольно быстро переубедил многих из своей паствы.

Святитель Амвросий боролся также со старыми языческими привычками своих прихожан. Когда Феодосий Великий при подавлении бунта в Фессалониках проявил излишнюю жесткость, Амвросий, по преданию, запретил ему приступать к Таинствам Церкви. Вскоре император подчинился и покаялся.

Амвросий заслужил большую любовь паствы, сообщают даже о свершенных по его молитвам чудесах.

Святитель скончался в апреле 397 года.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему Яже вещей Истина. Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче Амвросие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.