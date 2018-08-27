27 августа - перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского

27 августа святая Православная Церковь молитвенно поминает память перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского.

В 1091 году, через 18 лет после блаженной кончины святого, совершилось перенесение его нетленных мощей в лаврскую церковь.

Тогда вся братия монастыря, во главе с игуменом Иоанном, собралась вместе, и единодушно решили раскрыть место погребения преподобного Феодосия и перенести его мощи в Успенский храм. Найти место, где был погребен святой, поручили преподобному Нестору Летописцу.

В помощь ему, отец игумен разрешил взять кого он захочет. За три дня до праздника Успения, осмотрев внимательно пещеру, они нашли место, где должен был находиться преподобный Феодосий. Гроб с телом святого откапывали целую ночь и только наутро дивно сохранившиеся мощи святого были вынесены из пещеры. Открытие мощей святого сразу же ознаменовалось чудесами и знамениями.

В ту ночь многие монахи видели необычайный свет над пещерой святого. 27 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы, в Печерском монастыре собрались епископы – Переяславский Ефрем, Владимирский Стефан, Черниговский Иоанн, Юрьевский Марин и Полоцкий Антоний, множество монашествующих и мирян. Мощи с подобающими им почестями были перенесены в Успенский храм.

С тех пор от гробницы преподобного Феодосия постоянно исходило множество исцелений. Через 18 лет по перенесении мощей этот подвижник был причислен к лику святых.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев богодухновенное удобрение, Феодосие премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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