23 августа Церковь чтит память священномученика Сикста, Папы Римского

Сегодня Церковь чтит память святого священномученика Сикста, папы Римского. Он был родом с Афин и до того, как стать последователем Христа он был философом.

Когда священномученик пришел в Рим, то, как человек мудрый и благочестивый, начал приносить церкви и пастве много пользы. Он быстро прошел все иерархические степени и вскоре стал епископом Рима. Этому святому выпало нести тяжелый крест предстоятельства в церкви во времена очень тяжелые для христиан.

Он стал Папой в 257 году, после Стефана І.

Как раз в то время на христиан начал воздвигать гонения римский император Валериан и уже в 258 году святого, вместе с шестью диаконами, схватили язычники. Их бросили в темницу до того времени, пока вынесут окончательный приговор.

Когда они были в заключении, один из тюремных стражей по имени Роман увидел силу и непреклонность их веры и вскоре сам принял христианство и пополнил ряды мучеников Церкви Христовой.

Священномученика Сикста, вместе с его подвижникам приговорили к смерти и отсекли голову.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Сиксте, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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