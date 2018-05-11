Киевляне и многочисленные паломники почтили память святой великомученицы Варвары (фоторепортаж)

Киевляне и многочисленные паломники 17 декабря почтили память святой великомученицы Варвары, мощи которой находятся во Владимирском соборе столицы.

Святая великомученица Варвара жила и пострадала при императоре Максимиане в начале четвертого века.

Ее отец, которого звали Диоскор, исповедовал язычество. Он был одним из самых богатых и знатных людей в городе Илиополе Финикийском.

Диоскор рано овдовел, и потому сосредоточил все свои силы и любовь на единственной дочери. Он решил воспитать ее вдалеке от чужих людей, чтобы никто из посторонних не видел ее красоты. Для этого он построил башню, где кроме Варвары находились только ее учителя. Башня находилась на возвышенности и с нее открывался чудесный вид: леса, равнины, бурная река.

Видя всю красоты окружающего ее мира, девушка стала задаваться вопросом: «Кто является Творцом всего того, что она видит?».

Тем временем в городе начали поговаривать о красоте дочери Диоскора. Многие юноши предлагали ей выйти за них замуж, но Варвара отказывалась, несмотря даже на уговоры отца.

Диоскор подумал, что, возможно, характер девушки испортился по причине долго одиночества и потому дал ей полную свободу в выборе друзей.

Однажды, когда Варвара прогуливалась по городу, на одной из улиц она встретила юных христианок, которые познакомили ее с основами Христовой веры.

Вскоре в город прибыл священник из Александрии под видом купца, который и совершил над Варварой таинство крещения.

Как раз в это самое время, на вилле Диоскора строилась роскошная баня. По приказу хозяина рабочие готовились сделать в ней два окна, но Варвара упросила их сделать третье окно, что символизировало бы Святую Троицу.

Над входом в купальню Варвара выцарапала крест, который хорошо было видно на камне.

Когда Диоскор узнал об изменениях в плане постройки, он рассердился, но дочь рассказала ему о Триедином Боге и о тщетности поклонения идолам.

Отец настолько взбесился, что был готов убить дочь собственным мечом. Девушка убежала и скрылась в пещере, куда отец не смог бы добраться, если бы не пастухи, которые выдали место, где пряталась юная христианка.

Диоскор жестоко избил дочь, а затем посадил ее под стражу и долго морил голодом.

Наконец он отдал ее на суд местному правителю. Святую Варвару жестоко пытали, но ночью все раны чудесным образом затянулись. На следующий день, мучения стали еще более изощренными.

Среди толпы, которая наблюдала за пытками, находилась жительница Илиополя, христианка Иулиания, которая также захотела пострадать за Христа. Она начала громко обвинять мучителей, после чего ее схватили. Обеих девушек водили по городу и издевались над ними…

Святые Варвара и Иулиания были обезглавлены. Святую Варвару казнил родной отец.

В шестом веке мощи святой великомученицы были перенесены в Константинополь.

В XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, перевезла их в Киев.

Мощи до настоящего дня находятся в Киевском Владимирском соборе.

Тропарь

Агнице всеблаженная Варваре, Божественне озарившися Светом Святыя Троицы Трисолнечным и в купели утвердившися, в побеждение лести отеческия веру исповедала еси Христову. Тем, всечестная, свыше благодать тебе дарова Бог исцеляти недуги и болезни вся. Егоже моли, великомученице, да спасет души, наша.

"УНИАН-Религии"

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