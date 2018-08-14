Православные празднуют Первый Спас - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня (Медовый Спас) празднует Православная Церковь во вторник 14 августа.

В греческом часослове 1897 года происхождение этого праздника объясняется так: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне (31 июля), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии — Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста».

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года.

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах ХVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1».

По принятому ныне в Русской Церкви чину малое освящение воды совершается до или после Литургии.

Медовым Спасом этот праздник называется потому, что вместе с освящением воды совершается освящение меда и с этого дня благословляется вкушение его нового сбора.

По материалам сайта журнала "Фома".