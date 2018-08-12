12 августа - память святого мученика Иоанна Воина

Святой Иоанн, по происхождению славянин, служил в войске императора Юлиана Отступника. Юлиан, родной племянник императора Константина Великого, царствовал с 361 до 363 года.

Отступником он называется потому, что будучи с детства христианином, по вступлении на престол отрекся от христианской веры и стал ревностным язычником. Желая ослабить христианство и восстановить в римской империи язычество, он перешел к мерам насилия.

Святой Иоанн, хотя внешне казался исполнителем нечестивого дела, порученного императором, на самом деле тайно предоставлял христианам немалую помощь. Будучи сам христианином, он прятал единоверцев, помогал им деньгами, пищей и одеждой, а христиан, заключенных в темницы, посещал и утешал словом любви, сочувствия и одобрения. Узнав об этом, Юлиан приказал привести Иоанна в Константинополь, чтобы предать суду.

Святого долго пытали и мучили, но не могли сломить его и бросили в темницу, где он пробыл до смерти императора. Получив свободу, святой Иоанн в глубокой старости продолжал вести праведную жизнь в молитве и посте, посещая больных и утешая скорбящих.

Проведя жизнь свою так Богоугодно, он отошел ко Господу и был погребен на том месте в Константинополе, где хоронили путников. Святому Иоанну молятся о тех, кто в заключении, также он разоблачает воровство и помогает находить утраченное и похищенное.

Тропарь

Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, пострадав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в Небесех светлейше. От Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогаеши, укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши. Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

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