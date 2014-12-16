16 декабря с заходом солнца иудеи начинают праздновать Хануку

Ханука, праздник света и огней, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В сотнях городов мира по случаю Хануки на площадях зажигают ритуальные светильники — меноры, а когда зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим. В 2014 году иудеи начинают праздновать Хануку 16 декабря с заходом солнца.

Название праздника Ханука происходит от слова "хануккат", что в переводе означает "освящение". Традиция связывает установление этого праздника с еврейским восстанием и победой Маккавеев в 167 году до нашей эры над сирийским царем Антиохом Четвертым, который запретил иудаизм и пытался силой утвердить многобожие.

После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм города. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно.

Но неоскверненного масла для светильника оказалось совсем мало. На изготовление же и освящение нового требовалось восемь дней. Однако, как гласит предание, Всевышний совершил чудо, и масло, которого должно было хватить только на одну ночь, горело все восемь дней, пока готовилось новое масло.

В память об этом иудеи восемь дней празднуют Хануку, каждый вечер зажигая в ханукии еще по одной свече.

РИА Новости