10 августа Православная Церковь чтит Гребневскую икону Божией Матери

Этот чудотворный образ является очень древним и почитаемым. Первые известия о нем появились еще в XIV столетии.

Жители городка Грибени вручили святой образ князю Димитрию Донскому, когда тот возвращался после победы в Куликовской битве. По прибытии в Москву князь Димитрий велел поставить икону Богородицы в Успенском Соборе. На том месте она пробыла почти столетие.

В 1471 году внук Димитрия Донского, Иоанн ІІІ не перенес икону в новый храм Успения Пресвятой Богородицы, который он построил на Лубянке.

В 1617 году, во время пожара в Успенском храме пламя быстро охватило все здание церкви и потушить его не получилось. После того как пожар закончился, люди поспешили в церковь и увидели чудо – икона, совсем не поврежденная огнем, стояла на своем месте посреди сгоревшего храма.

Храм полностью восстановили в 1711 году, а икону, усердием царевны Наталии Алексеевны, сестры Петра І, украсили драгоценностями из царской сокровищницы. Тогда же ее вернули на прежнее место.

Гребневская икона Божией Матери до сих пор находиться в московской церкви Успения, на Лубянке. От нее и теперь совершается много чудес и исцелений с верою приходящих к ней и искренне молящих Господа о помощи.

Тропарь

Днесь, яко солнце пресветло, просия в Российстей стране, в конце ея полуденнем, всечестная икона Твоя, Влады­чице, юже благоверный великий князь Димитрий в град Москву принесе. Свет­ло празднуем, благовернии людие, честнаго образа пришествие, молящеся при­лежно: Владычице Богородице, молися Сыну Твоему, Христу Богу нашему, избавити град Москву, страну нашу и вся православныя христианы от варварскаго пленения, и междоусобныя брани, и всех навет вражиих, Тебе бо Едину Заступницу имамы.

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