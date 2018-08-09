9 августа - день памяти великомученика и целителя Пантелеймона (IV ст.)

Великомученик и целитель Пантелеимон - один из наиболее почитаемых святых Православной Церкви. Имя великомученика призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о немощном.

Как при своей земной жизни святой целитель Пантелеймон посвятил себя заботе о страждущих, больных, нищих, так не он перестает помогать и теперь всем, кто обращается к нему с молитвой. Великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном.

Его мать Еввула была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла, когда будущий великомученик был еще юным отроком. Отец отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача Ефросина и стал известен императору Максимиану (284-305), который захотел видеть его при своем дворе.

После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим.

Он бесплатно лечил всех, кто обращался к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. Вскоре слух о милостивом враче распространился по всему городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться только к святому Пантелеймону.

Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, который прославил Христа, а святого Пантелеимона предал на жестокие муки.

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру: честная глава его находится ныне в Русском Афонском монастыре во имя великомученика Пантелеимона.

Тропарь

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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