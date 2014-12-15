15 декабря Православная Церковь чтит память святой мученицы Миропии

Святая мученица Миропия родилась в городе Ефесе в начале третьего века. Она рано лишилась отца, и мать воспитала ее в христианской вере.

Святая Миропия часто посещала гроб мученицы Ермионии, где брала чудотворное масло от ее мощей и лечила больных.

Во время гонения Декия, Миропия скрылась с матерью на острове Хиос, где проводила время в посте и молитве.

Однажды по приказу правителя острова был замучен воин Исидор, человек глубокой веры и благочестия. Святая Миропия тайно взяла и похоронила тело мученика.

Воины, которым приказали не допускать христиан к телу Исидора, были приговорены к смерти. Святая сжалилась над осужденными и сама рассказала воинам, а затем и правителю о своем поступке.

На суде она исповедала себя христианкой. За это ее жестоко пытали и затем бросили в темницу. В полночь в темнице засиял свет. Это явился святой Исидор в окружении ангелов, и они приняли душу Миропии. Темница сразу же наполнилась ароматом.

Сторож-язычник, потрясенный виденным, рассказал об этом священнику, а затем принял крещение и мученически умер за исповедание Христа.

Тропарь

Добромученице Миропие и Христа невесто нетленная, ныне Емуже предстоиши, прекрасная, раны носящи плоти, яко камни светлы и светообразны, и в кровавую порфиру, яко царица, облеченная, преславная, умоли Его за ны, яже с любовию восхваляющия хвалы победными; и песньми твою Божественную страсть.

"УНИАН-Религии"

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