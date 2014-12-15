15 декабря – день памяти святого пророка Аввакума

Святой пророк является одним из двенадцати малых пророков. Он происходил из рода Симеона и пророчествовал около 650 года до Рождества Христового.

Пророк Аввакум предсказал разрушение Иерусалимского храма, Вавилонский плен и возвращение иудеев на родину.

Во время войны с вавилонянами пророк ушел в Аравию, где с ним произошло следующее чудо. Когда он нес обед жнецам, ему встретился ангел Господень и мгновенно перенес его силой своего духа в Вавилон, где в это время находился в темнице пророк Даниил. Так, пищей, которая предназначалась для жнецов, утолил голод гонимый пророк.

После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся в свое отечество и умер в глубокой старости.

При святом Константинопольском царе Феодосии Младшем, в пятом веке, были открыты мощи святого пророка.

Тропарь

Пророка Твоего Аввакума память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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