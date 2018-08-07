7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Святая праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана, происходившего из колена Левина из рода Ааронова. Ее муж, святой праведный Иоаким, был родом из колена Иудина, из дома царя Давида, откуда по древнему преданию должен был произойти Мессия.

Супруги жили в Назарете Галилейском. Ежегодно они отдавали две трети своих доходов в Иерусалимский храм и бедным. По особому Промыслу Божию святая чета до глубокой старости не имела детей.

Супруги сильно скорбели об этом, так как бесчадие у евреев считалось тяжким несчастьем и наказанием Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства. Святая Анна считала себя главною виновницею постигшего их горя. Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами, она слезно молилась о даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу рожденное дитя.

Как только святая Анна произнесла слова обета, Ангел Божий возвестил ей об исполнении молитвы и открыл, что у нее родится дочь по имени Мария, через Которую благословятся все племена мира. Обрадовавшись, святая Анна поспешила в Иерусалимский храм, чтобы поблагодарить Бога и повторить обет о посвящении Ему ожидаемого младенца.

С тем же благовестием явился Ангел и святому Иоакиму в пустыне и велел ему идти в Иерусалим. В Иерусалиме святая праведная Анна зачала Благословенное Чадо и родила Пресвятую Деву Марию. До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия. Вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким скончался.

Святая Анна пережила его на два года и отошла ко Господу в семидесят девять лет. Преклонный возраст праведных супругов показывает, что рождение у них Дочери было действием особого Промысла Божия. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, так как они были предками Иисуса Христа по плоти, и ежедневно на отпусте Божественной службы просит их молитв о верующих.

Тропарь

Жизнь рождшую во чреве носила еси, Чистую Богоматерь, богомудрая Анно. Темже к приятию Небесному, идеже веселящихся жилище, в славе радующися, ныне преставилася еси, чтущим тя любовию прегрешений просящи очищение, присноблаженная.

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