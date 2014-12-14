14 декабря – память святого пророка Наума

Святой пророк Наум - один из двенадцати малых пророков, был родом из селения Елкоша, Галилея.

Время его жизни относится к седьмому веку до Рождества Христового.

Ветхозаветная книга пророка Наума содержит предсказание гибели ассирийского города Ниневии за беззакония, разрушение Израильского царства и за хулу ассирийского царя Сеннахирима на Бога.

Обстоятельства жизни пророка неизвестны.

Он умер на сорок пятом году жизни и был погребен в своей родной земле.

Тропарь

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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