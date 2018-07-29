29 июля - день памяти святой мученицы Иулии

Святая мученица Иулия родилась в Карфагене в христианской семье. Когда персы взяли Карфаген (около 625 г.) и множество жителей отвели в плен, то вместе с ними была взята и девочка, блаженная Иулия, дочь одного знаменитого человека Аналсона.

Она была отвезена в палестинскую Сирию и продана в рабство купцу, нечестивому язычнику. Девочка эта крепко держалась святой веры во Христа, часто молилась и постилась.

Став девицей, она тщательно соблюдала себя в чистоте, жила в строгом воздержании и верно служила своему господину. Никакие уговоры хозяина-язычника не могли склонить ее к идолопоклонству.

Однажды хозяин отправился с товаром в Галлию и взял с собой Иулию. Когда по пути корабль пристал к острову Корсика, хозяин решил принять участие в языческом празднике, а Иулия осталась на корабле.

Корсиканцы напоили купца и его спутников вином и, когда те заснули, привели с корабля Иулию. Святая не убоялась признаться, что она христианка, и обезумевшие язычники распяли ее на кресте.

О кончине святой мученицы Ангел Господень сообщил инокам монастыря, находившегося на соседнем острове. Монахи взяли тело святой и погребли в храме своей обители.

Около 763 года мощи святой мученицы Иулии были перенесены в женский монастырь города Бресчии.

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