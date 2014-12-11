11 декабря Православная Церковь чтит память святителя Феодора Ростовского

Святитель Феодор являлся племянником и учеником преподобного Сергия Радонежского.

В двенадцатилетнем возрасте мальчика отдали на воспитание Радонежскому игумену. В это же время он постригается в монахи с именем Феодор.

Под руководством преподобного Сергия святой Феодор быстро возрастает в духовной жизни и там же, в Троицкой обители, принимает священнический сан.

Со временем преподобный Сергий благословил отца Феодора выбрать место для новой обители.

Святой Феодор облюбовал на берегу реки местечко Симонове, и преподобный Сергий сам приходил посмотреть и благословить выбранное место. Здесь преподобным Феодором была построена церковь в честь Рождества Богородицы, а в 1380 году в ней были похоронены герои Куликовской битвы — схимонахи Александр и Андрей. Новый монастырь стал называться Симоновым.

Будучи игуменом Симонова монастыря, преподобный Феодор, активно руководил монастырской жизнью и воспитал многих подвижников.

Глубокий ум и монашеские подвиги святого снискали ему всеобщую любовь, а святой князь Димитрий Иванович Донской избрал его своим духовником и часто поручал ему важные церковные и государственные дела.

В 1381 году святой ездил в Киев для приглашения на Московскую кафедру святителя Киприана, а в 1383 году с важным церковным поручением был в Константинополе.

В 1388 году преподобный Феодор вновь путешествует в Константинополь по делам Русской Церкви и возвращается в сане архиепископа Ростовского.

В течение недолгого управления Ростовской епархией он основал в Ростове Рождественский монастырь и управлял им до самой своей смерти, которая последовала 28 ноября 1394 года.

Святитель был хорошим иконописцем и за свою жизнь написал много икон, в том числе и образ преподобного Сергия Радонежского.

Святые мощи святителя Феодора находятся в Успенском соборе Ростовского Кремля.

Тропарь

От юности твоей добре воспитався трудами, воздержанием, постом и молитвами, чисту и непорочну сотворил еси душу твою, сего ради на престоле святительства сел еси, и яко звезда многосветлая, просвещая верных сердца зарими чудес твоих, отче наш, святителю Феодоре, и ныне моли Христа Бога да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.