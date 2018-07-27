27 июля православные верующие чтут память преподобного Никодима Святогорца

Преподобный Никодим Святогорец, в крещении Николай, родился в 1748 году на греческом острове Наксосе. В возрасте 26 лет он пришел на Святую Гору Афон и там, в монастыре Дионисиат, принял постриг с именем Никодим.

Вначале инок Никодим нес послушание чтеца и письмоводителя. Через 2 года после его поступления в монастырь на Афон прибыл митрополит Коринфский Макарий, который поручил молодому иноку подготовку к изданию рукописи "Добротолюбие", найденной им в 1777 году в Ватопедском монастыре.

Работа над этой книгой явилась началом многолетних литературных трудов Никодима Святогорца. Вскоре молодой инок перешел в Пантократорский скит, в послушание к старцу Арсению Пелопонессу, под руководством которого ревностно изучал Священное Писание и творения святых отцов.

В 1783 году преподобный Никодим принял схиму и шесть лет пребывал в совершенном безмолвии.

Когда на Афон вновь прибыл митрополит Коринфский Макарий, он возложил на преподобного Никодима новое послушание - редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Никодим оставил подвиг молчальничества и опять занялся литературной работой. С того времени до самой своей кончины он продолжал ревностно трудиться на этом поприще.

Литературные труды старца Никодима разнообразны. Им написаны предисловие к "Добротолюбию" и краткие жития подвижников. Велики заслуги святого и в области издания Богослужебных книг. Он опубликовал извлеченные из афонских рукописных собраний 62 канона Пресвятой Богородице под названием "Венец Приснодевы", подготовил издание новой редакции книги "Пидалиона", содержащей правила святых апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов и святых отцов. Преподобный Никодим известен также как творец и толкователь священных песнопений.

Незадолго до своей кончины преподобный Никодим, утомленный книжными трудами и аскетическими подвигами, перешел на жительство к иеромонахам иконописцам Стефану и Неофиту Скуртеям (Куцовлахам). Он упросил их заняться изданием своих трудов, чего не мог уже сделать сам из-за болезненного состояния.

Здесь, у Скуртеев, 1 июля 1809 года преподобный Никодим мирно отошел ко Господу. По свидетельству современников, преподобный Никодим был прост, незлобив, нестяжателен и отличался глубокой сосредоточенностью. Он обладал замечательной памятью: Священное Писание знал наизусть, помня даже главы, стихи и страницы, мог на память цитировать очень многое из творений святых отцов.

Тропарь

Мудрости благодатию, отче, украшенный, труба богогласная показался еси Духа и добродетелей наставник, Никодиме Богоглаголивый, всем бо подаеши спасительная учения, жития чистаго показуя сияние богатством Божественных твоих словес, имиже, яко свет, мирови возсиял еси.

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