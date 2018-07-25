25 июля - день памяти иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица"

Почитание иконы Божией Матери "Троеручицы" началось в VIII веке, во времена иконоборческой ереси, когда иконы уничтожались по указу имперской власти, а православных, которые их хранили, жестоко наказывали.

Лишь в мусульманских городах, таких как Дамаск, христиан не стесняли в почитании святых икон. Много для защиты почитания икон сделал первый министр халифа города Дамаск– ревностный христианин, богослов и гимнограф – преподобный Иоанн Дамаскин. Он написал множество писем, в которых на основании Священного Писания и святоотеческих преданий доказывал правильность иконопочитания.

Это не понравилось византийскому императору и он, для того чтобы лишить православных такого заступника решил коварно подставить Иоанна. По указу императора почерк министра Дамаска подделали и написали ложное письмо, в котором первый министр представал изменником.

Письмо передали в руки халифу и тот впал в ярость. Забыв о многолетней преданной службе своего министра, он повелел отсечь ему кисть правой руки, и повесить ее у всех на виду на базарной площади.

К вечеру Иоанн попросил разрешения халифа, чтобы забрать отрубленную руку. Властитель Дамаска дал свое согласие. Вернувшись домой, Иоанн приложил отсеченную руку к ране и начал молиться. Святой просил у Матери Божией исцеления руки, и дал обет писать этой рукой труды во славу церкви и Владычицы Богородицы. Забывшись в молитве он уснул.

В сонном видении ему явилась Матерь Божия и исцелила руку. В память и благодарение о такой милости Владычицы Богородицы святой прикрепил к нижней части иконы изображение кисти правой руки, отлитое из серебра.

С тех пор на всех списках этой иконы рисуется такая рука, которая и дала название "Троеручица" образу. Вскоре после такого чудесного события Иоанн удалился в монастырь. Он ушел в обитель святого Саввы Освященного, и принял иноческий постриг.

Икону преподобный взял в монастырь вместе с собой. Она пребывала в обители святого Саввы Освященного до ХIII века. Потом ее с благословением передали в дар святому Савве, архиепископу Сербскому. В Сербии чудотворный образ Богородицы хранился до турецкого нашествия, а ныне находиться на святой горе Афонской в монастыре Хиландар.

Тропарь

Днесь всемирная радость возсия нам велия: даровася святей Горе Афонстей цельбоносная Твоя, Владычице Богородице, икона, со изображением тричисленно и нераздельно пречистых рук Твоих в прославление Святыя Троицы, созываеши бо верных и молящихся Тебе о сем познати, яко двема Сына и Господа держиши, третию же яви на прибежище и покров чтущим Тя, от всяких напастей и бед избавляти, да вси, притекающии к Тебе, верою приемлют неоскудно от всех зол свобождение, от врагов защищение, сего ради и мы вкупе со Афоном вопием: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

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