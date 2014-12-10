10 декабря – день памяти святого великомученика Иакова Персянина

Святой великомученик Иаков Персянин родился в четвертом веке в богатой и знатной христианской семье. Его жена также была христианкой.

Иаков занимал высокую должность при дворе персидского царя Ездегерда и его преемника Варахрана.

В одном из военных походов Иаков, к которому был расположен царь, испугался признать себя христианином и вместе с государем принес жертву идолам.

Когда жена и мать Иакова узнали обо всем случившемся, они написали ему письмо, в котором укоряли его и призывали покаяться.

В скором времени, Иаков осознал тяжесть греха и потому, стал громко плакать и молить Господа о прощении.

Однажды коллеги Иакова увидели, что он молился Господу Иисусу Христу и донесли об этом царю.

На допросе святой Иаков мужественно исповедал свою веру в Единого Истинного Бога. Никакие уговоры царя отказаться от Христа не смогли поколебать его.

Царь приказал жестоко мучать святого Иакова. Мученика положили на плаху и отсекли поочередно пальцы на руках и ногах, затем руки и ноги. В продолжение пыток святой Иаков молился и благодарил Бога.

Наконец, истекающий кровью мученик был обезглавлен.

Тропарь

Мучении странноужасными и доблестию терпения всех преудивил еси, многострадальне, над коимждо составом удеси резания, благодарны мольбы предивне изрекл еси Господу. Тем, во страдании твоем венец прием, к Престолу возшел еси Небеснаго Царя Христа Бога, Иакове, Того моли спасти души наша.

"УНИАН-Религии"

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