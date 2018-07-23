23 июля православные чтят образ Пресвятой Богородицы "Коневской"

Образ Коневской Божией Матери прославился многим чудесами. Когда святой Арсений прибыл на остров Коневец с иконой, бесы, приняли вид воронов и улетели прочь.

Недалеко от западного берега Ладожского озера лежит небольшой остров, который называют Коневец. Название свое он получил от огромного валуна, в форме конского черепа, которому поклонялись древние финские племена.

В 1393 на острове был заложен монастырь преподобным Арсением, который пришел в те земли, чтобы обратить карелов-язычников в христианство. Предание гласит: когда святой пришел на остров с иконой, бесы, приняли вид воронов и улетели на Выборгский берег. Основной святыней обители явилась икона Пресвятой Богородицы, которую Арсений получил в дар на святой горе Афон.

На иконе Спаситель изображен играющим с птенцом голубя, что является символом духовной чистоты. Образ прославился многим чудесами. Люди молятся Коневской Божией Матери об исцелении при бесновании, слепоте, болезнях глаз, а также при параличе и расслаблении.

Тропарь

Возсия нам, яко солнце светозарное от востока в велелепии, Твоя, Владычице, икона, озаряющи чудес сиянием преславно всех, выну приходящих к ней с верою и любовию и молящихся усердно Твоему, еже о Сыне Твоем и Бозе, величию. Слава Богу, Арсением сию давшему нам, слава возвратившему от Новаграда, слава действующему тою всем исцеления.

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