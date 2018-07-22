22 июля - Кипрской и Колочской икон Божией Матери
Кипрская икона явилась в 392 году на острове Кипр.
На ней Богородица изображена на троне с младенцем, а по бокам два ангела с пальмовыми ветвями в руках.
Впоследствии на Русь попали списки с этого образа.
Колочская икона Божией Матери явилась в 1413 году в княжение Василия Димитриевича в 15-ти верстах от города Можайска, в местечке Колоча Смоленской губернии.
Обрел святой образ крестьянин этого селения по имени Лука и перенес его в свой дом. Один из его домочадцев страдал расслаблением тела. Больной с верою приложился к иконе челом и получил совершенное исцеление.
Об этом стало известно в окрестностях, и многие страждущие начали притекать к чудотворной иконе на поклонение и получали от Богородицы благодатную помощь. Впоследствии Лука перенес образ в Можайск.
На месте явления иконы была построена церковь во имя Богородицы, в которой поставили святой образ.
На пожертвования крестьянина Луки и других православных впоследствии князь Андрей Димитриевич устроил на том месте монастырь, именуемый Колочским или Можайским.
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