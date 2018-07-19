19 июля - день памяти преподобного Сисоя Великого

За шестьдесят лет пустынного подвига преподобный Сисой достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды своей молитвой вернул к жизни умершего отрока.

Преподобный Сисой Великий был монахом-отшельником, подвизался в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвенными трудами его предшественника - преподобного Антония Великого.

За шестьдесят лет пустынного подвига преподобный Сисой достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сисой был очень милостив и сострадателен к ближним и всех принимал с любовью. Посещающих его преподобный, прежде всего, учил смирению.

На вопрос одного пустынника, как он мог достичь непрестанного памятования о Боге, преподобный ответил: `Это еще немного, сын мой, важнее того - считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует приобретению смирения`. Монахи спросили преподобного, достаточно ли впавшему в грех брату одного года для покаяния, на что преподобный Сисой сказал: `Я верую в милосердие Человеколюбца Бога, и если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение трех дней`.

Когда преподобный Сисой лежал на смертном одре, окружавшие старца ученики увидели, что лицо его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. Авва Сисой ответил, что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем Преподобный беседует? Он сказал, что пришли Ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. `Тебе, отче, нет нужды в покаянии`, - возразили ученики. Но преподобный Сисой, по своему великому смирению, ответил: `Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего`.

После этих слов лицо святого аввы просияло так, что братия не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит Самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное.

Тропарь

Плотския страсти умертвив воздержанием, миру распялся еси и, в пустыни живый, всех похотей отсечением Ангел земный и Небесный человек показался еси, сего ради тя, яко наставника иноком, поем, Сисое отче наш, и просим: моли Христа Бога, да спасет души наша.

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