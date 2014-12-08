8 декабря – память преподобного Петра, молчальника Галатийского

О преподобном Петре Галатийском известно, что в возрасте девяти лет, мальчик покинул родительский дом и отправился сначала в Иерусалим, а затем в Антиохию.

Придя в пустыню, он уединился в пещере и начал усердно молиться. Преподобный Петр принимал пищу лишь через день хлеб и воду.

В этих подвигах он получил от Бога многие дары, в том числе, способность исцеления от различных болезней. Многие чудеса происходили от прикосновения к одежде святого.

Преподобный скончался около 429 года после Рождества Христового в возрасте девяноста девяти лет.

"УНИАН-Религии"

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