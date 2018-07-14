14 июля - день памяти бессребреников Космы и Дамиана

Святые мученики, чудотворцы и бессребреники Косма и Дамиан - родные братья, родом из Рима, врачи по профессии, приняли мученическую кончину в Риме при императоре Карине.

Воспитанные родителями-христианами в правилах благочестия, они вели строгую, целомудренную жизнь и были удостоены от Бога благодатного дара исцеления болезней.

Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, соединенным с исключительным милосердием, братья многих обращали ко Христу. За бескорыстное лечение их называли бессребрениками.

В 284 году за врачами были посланы воины, чтобы доставить их в Рим к императору Аврелию Карину. Косму и Дамиана вначале заключили в темницу, а затем повели в языческое судилище.

Святые братья открыто исповедали перед римским императором и судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю спасти человечество и искупить грех мира, и решительно отказались принести жертву языческим богам. Однако император продолжал настаивать.

По молитве святых братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил Карина внезапной болезнью, чтобы он на собственном опыте испытал всемогущество Господа, не прощающего хулы на Святого Духа. Святые исцелили его.

После этого Косма и Дамиан были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание болезней. Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских властей, совершил старый врач-наставник, у которого в свое время святые братья изучали врачебное искусство.

Он стал завидовать их славе и доведенный до исступления этой коварной все иссушающей страстью, убил, братьев, а тела бросил в реку. Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители - святые братья Косма и Дамиан.

Господь прославил Своих угодников. И ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верою прибегающие к их святому заступничеству.

Тропарь

Святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

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