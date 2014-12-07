7 декабря Православная Церковь вспоминает святого великомученика Меркурия

Святой великомученик Меркурий, скиф по происхождению, служил воином в римской армии. Императоры Декий и Валериан издали закон, согласно которому, христиан можно было подвергать смертной казни.

Вышеупомянутый император Декий выступил в поход с войском против варваров, которые подступили в то время к границам империи. В числе легионеров был и Меркурий.

В одной из битв святому Меркурию явился ангел, который дал ему меч и сказал, что он одержит победу, но с одним условием: воин не должен забывать Господа. С этим мечом святой воин прошел сквозь варварские полчища, тем самым обеспечив победу римлянам.

Благодарный император щедро наградил святого Меркурия за храбрость и сделал его военачальником.

Святому воину снова явился ангел, который напоминал ему, Кем была дарована победа. Святой Меркурий исповедовал христианскую веру и крестился. Также он отказался участвовать в торжественном жертвоприношении языческим богам, за что был вызван к императору. Он открыто назвал себя христианином, бросил к ногам императора воинский пояс и мантию и отказался от всех почестей.

В темнице святому Меркурию вот уже третий раз явился ангел, который укрепил его достойно вытерпеть все мучения.

Святого мученика растянули над огнем, резали ножами, били плетьми. Но каждый раз, когда его бросали в темницу умирающим от ран, святой Меркурий получал от Господа полное исцеление. Осужденный на смертную казнь, святой удостоился видения Самого Господа.

Великомученика Меркурия обезглавили в Кесарии Каппадокийской.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Меркурий во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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