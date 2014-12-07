7 декабря – память преподобного Меркурия Печерского
00:08, 07 декабря 2014Праздники
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Преподобный Меркурий Киево-Печерский обитал и трудился в Дальних пещерах в пятнадцатом веке и был строгим постником.
При жизни преподобный Меркурий был соединен глубокой духовной любовью с преподобным Паисием, и после смерти они были положены в один гроб.
Тропарь
Преподобному во всех делех Господеви преискренне работая, и Онаго всегда в церкви преподобных Своих преподобным воспевая гласом, наследил еси, преподобне Меркурие, часть преподобных, с нимиже молися о всех нас.
"УНИАН-Религии"
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