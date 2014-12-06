6 декабря – день памяти святителя Митрофана Воронежского

Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, родился 6 ноября 1623 года во Владимирской земле в семье священника. Мирское имя будущего святителя было Михаил. Половину своей жизни святой прожил в миру, был женат и имел детей.

Будущий епископ был некоторое время священником в селе Сидоровском Суздальской епархии. На сороковом году жизни он овдовел и решил посвятить свою жизнь Богу. Своим местожительством он выбрал Золотниковский Успенский монастырь недалеко от Суздаля, где и был пострижен в иночество с именем Митрофан.

Через три года после вступления в Золотниковскую обитель братия соседнего Яхромского Космина монастыря, не имевшего в ту пору настоятеля, стали просить местное духовное начальство о доставлении им в игумены Митрофана. Просьба была исполнена. Вначале подвижник был рукоположен в иерейский сан, а затем был возведен в игумены Яхромской обители.

Когда о ревности подвижника узнал Патриарх Московский и всея Руси Иоаким, он поручил ему более обширную Унженскую обитель в Костромской земле. Здесь будущий святитель настоятельствовал около семи лет, в течение которых монастырь достиг процветания. Был построен храм в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии.

Когда в 1682 году, по решению Московского Церковного Собора, была образована новая Воронежская епархия, царь Феодор первым ее епископом предложил назначить игумена Митрофана. Епископскую хиротонию 2 апреля 1682 года возглавил Патриарх Иоаким.

Святитель Митрофан рассматривал духовенство как силу, способную воздействовать на население самым благотворным образом. В самом начале своей деятельности святитель начал сооружать в Воронеже новый каменный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Преставился к Богу святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости. Незадолго до кончины святитель принял схиму с именем Макарий. Погребен он был в Благовещенском соборе в Воронеже с большими почестями: царь своими руками помогал нести гроб святителя, почитаемого им за «святого старца».

В 1831 году последовало официальное донесение Синоду, по решению которого 7 августа 1832 года состоялось торжественное открытие гроба, а затем последовала канонизация святителя. От его святых мощей по милости Божьей происходили многочисленные исцеления больных и одержимых.

Тропарь

Правило веры и образ кротости словом и житием пастве твоей, отче смиренномудре Митрофане, был еси. Темже и во светлостех святых солнца светлейше возсиял еси, венцем нетления и славы украшаемь, моли Христа Бога стране нашей и граду твоему в мире спастися.

"УНИАН-Религии"

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