6 декабря – день памяти святителя Григория Акрагантийского

Будущий святитель родился на острове Сицилия, около города Акраганта, в благочестивой семье.

Еще в юном возрасте Григорий трижды слышал зов ангела Божьего, как когда-то юноша Самуил. Поэтому говорили, что он будет равен пророку Самуилу.

Когда ему исполнилось 22 года, он отправился в Иерусалим, где патриарх Макарий рукоположил его в сан дьякона. Затем, отец Григорий прожил шесть лет на Елеонской горе, после чего уехал в Константинополь и поселился в монастыре святых мучеников Сергия и Вакха.

После смерти Акрагантийского епископа, святитель Григорий был поставлен епископом на эту кафедру. Владыка одним прикосновением руки мог исцелить человека от болезни.

Завистники оклеветали святителя в порочных связях, и, по приказанию папы Римского, его посадили в темницу, где он пробыл около двух лет в ожидании суда над ним. Находясь в заключении, святитель Григорий исцелял больных, которые приходили к нему, и своими молитвами изгонял бесов.

По прошествии двух лет был созван собор, на котором женщина, которая оклеветала святителя и наказанная беснованием, по молитве святого, исцелилась и открыла правду.

Собор засвидетельствовал невиновность святителя Григория, а клеветников осудил на казнь, но святитель выпросил для них прощение.

С почестями вернувшись на свою кафедру, святитель Григорий управлял Церковью до самой смерти.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

"УНИАН-Религии"

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