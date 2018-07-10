10 июля - день памяти праведной Иоанны мироносицы (І век)

Имя праведной Иоанны стоит в одном ряду с именами Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Марфы и Марии – святых женщин-мироносиц.

Праведная Иоанна, жена Хузи, домоправителя царя Ирода, была одной из тех женщин, которые следовали за Господом Иисусом во время Его проповеди и служили Ему.

После крестной смерти Спасителя вместе с другими женщинами она приходила ко Гробу, чтобы помазать миром Тело Христа, и слышала от Ангелов радостную весть о Его Воскресении.

Женщин-мироносиц за их веру, любовь и твердость Церковь прославила в лике святых.

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