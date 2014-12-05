5 декабря православные христиане чтят память святого благоверного князя Михаила Тверского
Великий князь Михаил Тверской был племянником святого благоверного князя Александра Невского. Отец святого Михаила умер по дороге из Орды на родину, видимо отравленный по приказу хана. Мать воспитала юношу в духе глубокого благочестия. Позже, когда мальчик стал Тверским князем, в городе был построен великолепный каменный Спасо-Преображенский собор.
После смерти великого князя Андрея Александровича его престол во Владимире, по праву старшинства, должен был занять святой Михаил. С этим не хотел смириться московский князь Юрий Данилович — его соперник. Интригами и лестью он вызвал к себе любовь и доверие хана Узбека. Этот союз был закреплен браком с ханской дочерью. Чтобы не упустить престол, князь Юрий начал войну с Тверью. В состав его войска входили и татарские отряды.
Но это не помогло коварному князю — тверичи одержали победу. В плен к ним попала и дочь хана. Вскоре она скоропостижно умерла.
Князь Юрий поспешил в Орду и уверил хана в том, что она была отравлена тверским князем. Разгневанный хан Узбек немедленно вызвал князя Михаила в Орду. Не желая разорения своей земли, он отправился к хану. Суд приговорил святого к смерти, его бросили в темницу. Князю предлагали устроить бегство из плена, но он отказался — судьба родины была ему дороже своей жизни.
Долгие дни святой князь кочевал вместе с Ордой, непрерывно терпя побои и унижения.
Убит он был неожиданно: его долго мучили и били ногами, а потом закололи. Тело святого было увезено как трофей князем Юрием в Москву, а только через два года мощи святого перевезли в Тверь и положили в выстроенный им Спасо-Преображенский собор.
Тропарь
Возвысив ум твой к Богу, и жития со Ангелы возжелел еси, тленную славу земную оставил еси, блаженне, и положил еси душу твою за люди твоя, восприял еси венец противу трудов твоих, Богомудре Михаиле, моли Христа Бога о чтущих любовию святую память твою.
"УНИАН-Религии"
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