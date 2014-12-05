5 декабря – день памяти святой Цецилии Римской

Святая мученица Цецилия была римлянкой из богатого и знатного рода. Будучи еще совсем юной, она приняла христианскую веру. Святая усердно молилась, помогала нуждающимся, под богатой одеждой скрывала грубую шерстяную одежду, которая колола тело.

Родители решили выдать Цецилию замуж за знатного язычника Валериана. Святая не осмелилась идти против воли родителей, но со слезами молилась Богу, чтобы ее жених поверил в Христа, а она смогла бы сохранить девственность.

Цецилия уговорила жениха пойти с ней к епископу Урбану, который скрывался от гонений в пещере у Аппиевой дороги. Наставления мудрого старца запали в душу Валериана, и он крестился вместе со своим братом Тивуртием. Братья раздали часть своего имущества бедным, ухаживали за больными, хоронили христиан, которые были замучены гонителями.

Когда правитель узнал об этом, он приказал схватить братьев и привести на суд. Он потребовал, чтобы святые отказались от Христа и принесли жертвы языческим богам. Братья не согласились, поэтому их стали беспощадно избивать плетьми.

Желая избежать огласки, мучеников вывели за пределы города, чтобы там казнить. Отрядом воинов, которые сопровождали мучеников на казнь, командовал Максим. Его поразило мужество святых, и он захотел подробно узнать учение христиан.

Максим привел святых Валериана и Тивуртия в свой дом и всю ночь слушал их беседу. Узнав об этом, святая Цецилия пришла к Максиму со священником, и он со всей семьей принял святое крещение.

Когда на следующий день мучеников Валериана и Тивуртия обезглавили, святой Максим всенародно исповедал, что он видел, как их святые души взошли на Небеса. За это исповедание святой мученик Максим был насмерть забит плетьми.

Правитель хотел завладеть имением казненных, но, когда узнал, что святая Цецилия уже раздала все оставшееся имущество нищим и своей проповедью обратила в христианство 400 человек, приказал казнить ее.

Три дня ее морили жаром и дымом в накаленной бане. Наконец, ее решили обезглавить.

Палач ударил мечом святую, но лишь ранил ее. Святая мученица страдала еще три дня в полном сознании и скончалась с молитвой на устах.

"УНИАН-Религии"

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