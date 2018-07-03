3 июля – день памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского
Сведения о жизни святителя Мефодия крайне скудны.
Имеются также разногласия относительно того, какую кафедру он занимал. Греческая традиция считает его епископом города Патара в Ликии.
Известность епископ Патарский Мефодий получил своими многочисленными богословскими трудами.
Священномученик Мефодий был усечен мечом язычниками в 312 году.
Тропарь
Кровь твоя, мудре, тайно вопиет от земли, якоже Авелева к Богу, богомудре святителю Мефодие, ясно проповедавый Божие вочеловечение. Темже и посрамил еси Оригенову лесть, и преставился еси в Небесный чертог. Моли Христа Бога, да спасет души наша.
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