30 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Согласно жития, Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями и происходили из семьи знатного перса-язычника. Их мать была христианкой и воспитала сыновей в своей вере. Они были крещены пресвитером Евноиком.

В зрелом возрасте они были зачислены в войско гиренского царя Адамундара. Братья были направлены к императору Юлиану для мирных переговоров по пограничным делам. Они были приняты с почётом, но во время языческого праздника в Халкидоне отказались принять в нём участие, что вызвало гнев Юлиана.

После отказа братьев отречься от христианской веры они были подвергнуты мучениям: их раздели, положили на землю и беспощадно били ремнями по хребту и животу. Затем молодых людей повесили на месте для мучений, высоко прибив к дереву руки и ноги, и железными зубцами строгали всё их тело.

После мучений Мануила, Савела и Исмаила обезглавили. Почитание братьев-мучеников началось вскоре после их смерти.

В 395 году император Феодосий Великий перенёс их мощи в Константинополь и построил в нём церковь их имени. Константинопольский патриарх Герман, ещё будучи простым монахом, написал канон мученикам.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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