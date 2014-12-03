3 декабря православные христиане чтят память святителя Прокла Константинопольского

Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, еще с юности все свое время отдавал молитве и изучению Священного Писания.

Прокл был учеником святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. От своего учителя святой Прокл получил глубокие знания Писания и научился в совершенной форме излагать мысли.

После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукоположен святым Патриархом Константинопольским Сисинием в сан епископа города Кизика, но под влиянием еретиков-несториан люди изгнали своего святителя.

Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Константинополя.

После смерти святителя Патриарха Сисиния, Прокл был возведен в архиепископа. Став Патриархом Константинопольским, он управлял Церковью в течение двенадцати лет.

Стараниями святителя Прокла при святом царе Феодосии Втором в Константинополь были перенесены мощи святителя Иоанна Златоуста.

Во время патриаршества Прокла империю постигло разрушительное землетрясение, которое продолжалось несколько месяцев.

Константинопольцы во главе с Патриархом и императором выходили из города и совершали молебны о прекращении бедствия.

Во время одного молебна из толпы невидимой силой был поднят в воздух мальчик и унесен очень высоко. Затем, дитя было опущено на землю. Мальчик рассказал, что видел и слышал, как ангелы прославляют Бога словами: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный".

Весь народ запел эту молитву, присоединив к ней: "помилуй нас" - и землетрясение прекратилось. Эту молитву Православная Церковь поет за Богослужением и до сего дня.

Всеобщее уважение снискала деятельность святого Патриарха по устройству благочиния во всех церковных делах. Окруженный любовью и почетом, Прокл отошел ко Господу в преклонном возрасте.

Тропарь

Иже Божественным началом премудрости, страхом Господним утверждся, оттуду священными восхождении возшел еси во ученичество Златоуста, и архиерейскаго того престола достоин быв чистоты добротами, апостольским правилом себе вообразив, не себе живый, но Христу и стаду твоему. Тем в нетленный живот апостольски вселился еси, иерарше Прокле, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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