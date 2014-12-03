3 декабря – память преподобного Диодора Юрьегорского

Преподобный Диодор Юрьегорский родился в селе Турчасово на реке Онеге. Его родители назвали сына Диомидом.

Пятнадцатилетним юношей он отправился на богомолье в Соловецкий монастырь и остался там послушником. Здесь в 19 лет, Диомид принял постриг от игумена Антония, жил с отшельниками на пустынных островах, а затем удалился на Водл-озеро.

Семь лет прожил он там в подвигах вместе со своим учеником Прохором. Решив основать монастырь во Имя Пресвятой Троицы на Юрьевой горе, преподобный отправился в Москву, где получил разрешение от царя Михаила Феодоровича и деньги на строительство монастыря от матери царя.

Незадолго до своей смерти преподобный Диодор должен был по делам обители поехать в Каргополь. Прощаясь с братией, он предсказал свою скорую смерть.

Святой скончался в 1633 году и был похоронен в Каргополе. Через два года его нетленное тело было перенесено в Троицкую обитель и погребено на южной стороне соборного храма.

Тропарь

Желанием духа распалився, мятеж мирский отринув, ко Единому Богу любовию прилепися и Того вседушне взыскуя, во внутреннюю пустыню отыде, при водах вселися, идеже в слезах и трудех пребывая многолетное время, в терпении мнозе житие Ангельское проходил еси в наставлении Божественнаго разума, стадо инок собра мудре, ихже посещая, не остави, Диодоре преподобне, отче наш, Пресвятей Троице моляся от зол всяческих избавити и спасти души наша.

"УНИАН-Религии"

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