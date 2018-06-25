25 июня - день памяти преподобного Онуфрия Великого

11:19, 25 июня 2018
Праздники
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Среди знаменитых подвижников того времени особого внимания заслуживает преподобный Онуфрий Великий.

С молодых лет он воспитывался в одном из фиваидских монастырей, а потом решил подражать жизни пустынников. Тайно выйдя из обители, он увидел яркий луч, указывавший ему путь к месту будущих подвигов. Впоследствии возле пещеры, где поселился преподобный, выросла пальма.

Двенадцать ветвей поочередно приносили плоды, которыми святой утолял жажду.

Сегодня Православная Церковь чтит память угодника Божьего, прожившего 60 лет в полном уединении в дикой пустыне.

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