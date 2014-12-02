2 декабря Православная Церковь молитвенно чтит святителя Филарета Московского
Будущий святитель Филарет, в миру Василий Дроздов, родился в Коломне 26 декабря 1782 года. Его отец служил диаконом в Успенском Кафедральном соборе.
В девять лет мальчик поступил в Коломенскую семинарию, которая впоследствии была закрыта вместе с упразднением Коломенской епархии. После этого Василий был переведен с Сергиев Посадскую семинарию, которую успешно окончил в 1803 году.
Спустя пять лет юноша постригся в монашество, был назван именем Филарет в честь праведного Филарета Милостивого. В этом же году он посвящен в иеродиакона. В следующем году отец Филарет перевелся в Санкт-Петербург, где его рукоположили во иеромонаха.
Святитель Филарет (Дроздов) слыл красноречивым проповедником. Его проповеди отличались богословской глубиной. За проповеднический дар отец Филарет был возведен в сан архимандрита в 1811 году, а спустя год его назначили ректором Академии. Позже он стал директором РБО и начал перевод Библии на русский язык. К личным переводам святителя относится Евангелие по Иоанну. Также одним из самых известных трудов святителя является «Пространный Православный Катeхизис Православной Кафолической Восточной Церкви».
5 августа 1817 года отец Филарет хиротонисан во епископа и назначен викарным епископом Санкт-Петербургской епархии.
Спустя два года, уже в сане архиепископа, он был поставлен во главе Тверской епархии.
С 1821 года занимал Московскую кафедру.
22 августа 1826 года, после коронования императора Николая I, архиепископ Филарет возведен в сан митрополита.
У святителя были сложные отношения с императором, вероятно по той причине, что митрополит фигурировал в доносах императору, как политически неблагонадежный элемент. Перевод Священного Писания был остановлен по приказу царя. Однако работа была возобновлена в 1856 году.
Несмотря на критичное отношение к нему разных политических слоёв, к концу жизни святитель имел уважение и авторитет.
Отслужив Литургию, владыка Филарет мирно отошёл ко Господу в ноябре 1867 года.
Тропарь
Духа Святаго благодать стяжав, богомудре святителю Филарете, истину и правду разумом просвещенным людем проповедал еси, мир и милость сердцем умиленным/ страждущим явил еси, яко учитель веры и страж неусыпный паству российскую жезлом правости сохранил еси. Сего ради дерзновение ко Христу Богу имея, моли даровати Церкви утверждение и душам нашим спасение.
"УНИАН-Религии"
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