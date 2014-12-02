2 декабря – память преподобного Варлаама, игумена Печерского

Преподобный Варлаам, игумен Печерский, жил в одиннадцатом веке в Киеве и был сыном знатного боярина. С молодых лет он стремился к иноческой жизни и ушел к преподобному Антонию Печерскому, который принял благочестивого юношу, твердо решившего стать монахом, и велел преподобному Никону совершить над ним иноческий постриг. Отец преподобного Варлаама пытался насильно вернуть его домой, но, когда убедился, что сын не вернется в мир, отпустил его.

Когда число иноков в пещерах стало расти, преподобный Антоний поставил преподобного Варлаама игуменом, а сам переселился в другую пещеру и опять стал жить в уединении. Преподобный Варлаам стал первым игуменом Киевского монастыря. В 1058 году, получив благословение преподобного Антония, преподобный Варлаам построил над пещерой деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии преподобный Варлаам стал игуменом новосозданного монастыря в честь великомученика Димитрия.

Дважды преподобный Варлаам совершал паломничество к святым местам Иерусалима и Константинополя. Возвращаясь из второго путешествия, он скончался во Владимирском Святогорском монастыре на Волыни в 1065 году и был погребен, согласно завещанию, в Печерской обители, в Ближних пещерах.

Тропарь

Мира красная и славу его оставль, притекл еси в пещеру, идеже от силы преуспевая в силу, был еси вождь Христова стада, всеславне Варлааме, еже яко упас добре, упаси и нас, молим тя, сохраняя от всех зол, да тя ублажаем.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.