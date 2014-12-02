2 декабря Православная Церковь празднует память преподобных Варлаама, Иоасафа и Авенира

Когда-то давно в Индии правил царь Авенир, который был идолопоклонником и жестоким гонителем христиан. У него долго не было детей, но наконец, через некоторое время у царя родился сын, которого назвали Иоасафом.

При рождении царевича мудрый царский астроном предсказал, что царевич примет христианскую веру, которую так ненавидит его отец. Царь захотел предотвратить предсказанное, поэтому приказал построить для сына отдельный дворец и распорядился, чтобы царевич не слышал ни одного слова о Христе и его учении.

Однажды, уже будучи юношей, царевич попросил у отца разрешения выезжать за пределы дворца. Тогда он увидел, что существуют страдания, болезни, старость и смерть. Это навело царевича на размышления о суетности и бессмысленности жизни.

В то время в далекой пустыне обитал мудрый отшельник по имени Варлаам. Он узнал о страдающем юноше и отправился в Индию под видом купца. Скоро старец прибыл в город, где находился дворец царевича. Старец объявил, что привез с собой драгоценный камень, который обладает чудесными свойствами исцелять болезни. Преподобного привели к царевичу и он начал рассказывать юноше о Христе. Иоасаф уверовал в Господа и крестился, а Варлаам вернулся в пустыню.

Когда Авенир узнал, что его сын крестился, то очень разозлился. Он организовал встречу между язычниками и христианами, на которую под видом Варлаама прибыл маг и чародей Нахор. Он должен был признать себя в диспуте побежденным и таким образом разочаровать царевича в христианстве. Иоасаф узнал обо всем во сне и пригрозил Нахору.

Чародей Нахор не только победил язычников, но вскоре сам принял монашество и ушел в пустыню.

Когда Иоасаф стал царем, он восстановил христианство в своей стране, отстроил заново церкви и, наконец, обратил в христианство своего отца царя Авенира. Вскоре после Крещения царь Авенир умер, а святой царевич Иоасаф оставил царство и ушел в пустыню на поиски своего учителя старца Варлаама.

В течение двух лет он путешествовал по пустыне, пока нашел пещеру преподобного Варлаама. Старец и юноша стали трудиться вместе. Когда приблизилось время смерти преподобного Варлаама, он отслужил Литургию, принял Святых Таин и причастил святого Иоасафа и с тем отошел ко Господу, пробыв в пустыне 70 лет из прожитых ста лет.

Святой Иоасаф похоронил старца и остался в той же пещере, продолжая пустыннический подвиг.

Он прожил в пустыне тридцать пять лет, и скончался достигнув шестидесятилетия.

Преемник святого Иоасафа по царству, по имени Варахия, нашел в пещере нетленные и ароматные мощи обоих подвижников, перенес их в свое отечество и похоронил в церкви, которая была построена преподобным царевичем Иоасафом.

Тропарь

Из чрева матерня прекрасное вселение бысть Святаго Духа, преславне Иоасафе, и от блаженнаго Варлаама безценный бисер, Христа, в сердце своем приял еси, и Божественным Крещением Индию просветил еси, отеческое же нечестие исправль, приведе его от тьмы ко свету Богоразумия и, оставив тленное на земли царство, пустыню достиг и своего учителя, темже на Небесех от Живоначальныя Троицы венцем царским венчася, моли о нас, чтущих честную твою память.

"УНИАН-Религии"

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